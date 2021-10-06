В Одессе поезд насмерть сбил мужчину

Главное: В Одессе произошло ЧП. Поезд сбил мужчину.

Детали: Трагедия произошло накануне в Одессе. Тут мужчину насмерть сбил поезд, сообщает местная полиция.

Состав ехал в Ужгород. Инцидент произошел на станции «Одесса-Поездная».

Информируется, что машинист заметил человека, который сидел на рельсах, и подал ему звуковой сигнал о приближающемся поезде, но мужчина не отреагировал. После этого машинисту пришлось резко тормозить, но избежать столкновения не удалось.

Сейчас личность погибшего устанавливается. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

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