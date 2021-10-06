Украину будет штормить: список областей

Главное: В Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.

Детали: Штормовое предупреждение было объявлено в Украине. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Сообщается, что в западных и юго-восточных областях ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Непогода ожидается в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

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