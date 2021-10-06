Коронавирус в Украине: 12 662 заболевших и 320 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 12 662 человек. Умерли 320 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине усугубляется. Данные на среду, 6 октября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 12 662 случаев заразы. Госпитализировали 3 745 больных, а выздоровели 4 630 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 54 386, методом ИФА – 11 665, экспресс-тестами – 69 508.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях, а также в Киеве (792).

Умерли 320 человек. За все время скончались 57 526 людей.

С начала пандемии заболели 2 482 518 людей, а выздоровели 2 273 382 человек.

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