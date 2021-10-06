В ВОЗ отреагировали на появление таблетки от коронавируса

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения считают появление таблетки от коронавируса «хорошей новостью» и ждут новых данных о результатах испытаний. Ведь медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии.

Детали: Заявление фармкомпании MSD об эффективности ее таблеток от коронавируса является «безусловно хорошей новостью». Об этом заявила глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове во вторник, 5 октября.

«Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD) новых данных», — сказала Ван Керкхове, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса является «безусловно, хорошей новостью».

Она также отметила, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

«Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни», — подчеркнула Ван Керкхове.

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