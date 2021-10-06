В Минздраве объяснили, нужно ли сдавать тест на антитела после вакцинации

Главное: Сдавать тест на антитела после вакцинации не нужно. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Детали: Министерство здравоохранения Украины оценило целесообразность теста на антитела после вакцинации или переносе коронавирусной болезни. В ведомстве утверждают, что в таком случае проходить тестирование не стоит.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в Facebook.

Он пояснил, что хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который коррелировал бы с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител в качестве существенного фактора в иммунитете широко признается.

«Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит», — отметил Кузин.

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