В КГГА рассказали, когда паспорт вакцинации станет обязательным

Главное: На сегодняшний день наличие COVID-сертификата в Киеве не является обязательным условием для посещения городских учреждений. Городские власти только готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в «оранжевую» или «красную» зону.

Детали: Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

«Сейчас пока в Киеве установлен „желтый“ уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений», — говорится в сообщении.

При этом в КГГА подчеркнули, что сейчас основными требованиями для посещения заведения являются защитная маска и соблюдение дистанции.

«Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID», — заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

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