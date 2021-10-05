На Киевщине верующие УПЦ отметили день чудотворной иконы Богородицы «Услышательница»

Главное: На Киевщине в селе Фасова сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Услышательница».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua , праздничную Божественную литургию в обители возглавил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении сонма архиереев и духовенства.

Во время богослужения вознесли особую молитву о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с чудотворным образом Богородицы, после чего владыка поздравил насельниц монастыря и паломников с престольным праздником и призвал на всех Божье благословение.

**Икона Божией Матери «Услышательница», которая хранится в женской обители, является списком одноименного образа из афонского монастыря Зограф. В 1990-м году икону передала в храм села Фасова одна из прихожанок тогда еще прихода в честь святителя Николая, в семье которой образ передавался по наследству. После перенесения святыни в храм икона проявила чудотворную силу: по свидетельству очевидцев. потемневшее от времени изображение во время богослужения обновилось.