Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, кому нельзя прививаться от коронавируса. Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький.

Детали: В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.

Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания — ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.

«Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность — непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный — почти одна сотая от общей популяции людей», — говорит санврач.

Это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку.

Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования «наперед» сейчас провести нельзя, отметил Кузин.

Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.

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