День охраны мест обитания: какой праздник отмечается 6 октября 2021 года

Сегодня, 6 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День охраны мест обитания и Ираида Спорная.

День охраны мест обитания

Этот праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных объектов народного хозяйства.

Ираида Спорная

В этот день православные молятся в память о Раисе (урожденной Ираиде) Александрийской – святой великомученице, добровольно принявшей страдания и смерть за Христа. Святая дева Ираида, рожденная в Александрии в 3 веке, была дочерью священнослужителя и глубоко верующей с юных лет девушкой. Увидев однажды корабль, на котором перевозили пленных монахов и священнослужителей, она решила разделить их участь. Пленников везли в Антинополь на расправу. По прибытии в город Ираида первая подверглась жестоким истязаниям и обезглавливанию. Умерла мученица с молитвой на устах и верой в сердце, после чего смерть приняли все пленники. В истории христианства Ираида Александрийская осталась мученицей, которая самоотверженно отдала свою жизнь. Молятся святой об укреплении веры и стойкости в перенесении житейских невзгод.

Слово «Спорная» в названии праздника взялось из-за непредсказуемой погоды в этот день. На Руси считалось, что именно с этого праздника начинается пора холодной осени перед морозной зимой. С этого времени в домах затапливали печи, обогревая дома. Каждая хозяйка заговаривала рано поутру печку, чтобы еда, приготовленная на ней, не подгорала, а тепло дольше не уходило.

Согласно народным приметам в этот день можно было предсказать погоду. Если в лесу растет много орехов и мало грибов, то стоит ждать холодную зиму, а бурьян в поле предсказывал обильный снег.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день церебрального паралича;

- День любителей чеснока;

- День висения на люстре;

- День безумного шляпника в США.