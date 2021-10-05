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Новости > Марк Цукерберг потерял огромную сумму из-за сбоя в работе Facebook

Марк Цукерберг потерял огромную сумму из-за сбоя в работе Facebook

Александр Панько
05.10.21 09:04
170
Марк Цукерберг потерял огромную сумму из-за сбоя в работе Facebook

Главное: В связи с масштабным сбоем в работе Facebook, Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. Его состояние уменьшилось до 116,1 млрд долларов.

Детали: Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне глобального сбоя работы соцсети и принадлежащих компании сервисов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time в понедельник, 4 октября.

За пару часов состояние Цукерберга упало на 5,4% и составило 116,1 млрд долларов. В результат е он уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 118 млрд долларов.

В тему: Накануне произошел масштабный сбой в работе соцсетей.

Тэги: Facebook, Forbes, Марк Цукерберг, соцсети, сбой

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