На фоне глобального сбоя в работе Facebook произошел самый большой в истории слив персональных данных

Главное: Пользователи сервисов Facebook со всего мира жалуются на глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Есть также данные о проблемах с доступом к Telegram, Amazon, Netflix, Steam, PlayStation. В то же время на одном из хакерских форумов появились данные 1,5 млрд пользователей.

Детали: В работе соцсетей и мессенджеров, принадлежащих компании Facebook, произошел глобальный сбой. По данным портала Downdetector, который отслеживает активность интернет-сервисов, практически во всем мире пользователи жалуются на проблемы с работой Facebook, WhatsApp и Instagram.

Неполадки главным образом затронули европейские страны, Азию, Северную и Южную Америку.

Как сообщает канал Mash в Telegram, параллельно с перебоями в работе сервисов Facebook на популярном хакерском сайте появились данные более чем полутора миллиардов пользователей соцсети. В частности, на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, id юзеров, их геолокации.

По данным канала, что это самый большой и значительный слив персональных данных пользователей Facebook за всю историю.

На своей официальной странице в Twitter компания подтвердила наличие проблемы и извинилась за причиненные неудобства. На данный момент специалисты работают над ее устранением.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, вероятной причиной сбоя может быть неисправность, связанная с DNS (Domain Name System). «Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет», — объяснил специалист.

В то же время есть сообщения о некоторых проблемах с доступом к Telegram, TikTok, Amazon, Netflix, Steam, PlayStation, а также на целом ряде российских ресурсов.

В тему: Предыдущий глобальный сбой в работе сервисов Facebook произошел 19 марта 2021 года.