Под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу

Главное: В Броварах под Киевом из-за такси возник конфликт, который перерос в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

Детали: В Броварах (Киевская область) между мужчинами произошел конфликт из-за такси, который перерос в стрельбу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, оба мужчины были пьяны и одновременно вызвали такси. После того как автомобиль приехал, они стали выяснять, кто первый поедет. Затем началась драка, во время которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил своего оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался — его жизни ничего не угрожает.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. Он задержан. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

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