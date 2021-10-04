В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификата

Главное: В Днепрпетровской области врач подделывал COVID-сертификаты. Ему вынесли приговор и теперь врач из Павлограда должен заплатить 34000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Детали: За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу. Об этом сообщает сайт президента.

Сообщается, что на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

«Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год», — говорится в сообщении.

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