Фейковый бизнесмен Максим Марчук: мошенник из Одессы годами обманывает банки и частных инвесторов под носом правоохранителей, – СМИ

Фейковый бизнесмен из Одессы Максим Марчук годами обворовывает банки и частных инвесторов. Об этом заявляет политолог Карина Хантер в своем блоге на Цензор.НЕТ.

По ее словам, Максим Марчук, называющий себя бизнесменом, уже много лет «под носом у правоохранителей» открыто занимается мошенничеством.

«Человек убедительно представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров, фондах гарантирования вкладов и государственного имущества, международных финансовых институтах, администрации президента и так далее. Для наглядности он официально называет себя представителем BlackRock, крупнейшего в мире инвестиционного фонда, в Украине. Периодически сообщает о наличии у него то ли некоего письма, разрешающего использование названия этого всемирно известного фонда, то ли договора о сотрудничестве, но никто их, конечно, не видел, — подчеркивает А. Курпас.

По данным политолога, в 2019 году против одессита даже было возбуждено реальное дело о мошенничестве.

«Он представился гражданину США партнером самого Рината Ахметова и получил с того 200 тысяч долларов на очередной «проект», — рассказывает А. Курпас.

На самом же деле Марчук, по данным политолога, должен банкам и частным лицам около двух миллионов гривен, а частным инвесторам около миллиона долларов. У него также есть задолженность по алиментам бывшей жене и даже за собственную охрану.

В сети М. Марчук называет себя успешным бизнесменом, основателем 12 компаний в «банковской сфере, страховании жизни, финансовом посредничестве, лизинге, управлении, менеджменте и даже коллекторских услугах».

«Более того, — подчеркивает политолог, — он называет себя кандидатом технических наук. Человек оркестр, человек вундеркинд! На самом же деле Максим Марчук — собирательный образ энергичного молодого проходимца и афериста, которому все сходит с рук из-за бездеятельности ну, или, может, даже продажности правоохранителей и отсутствия в нашей стране института репутации».

Как напоминает издание, в 2011 году в Киеве арестовали львовянина Андрея Слюсарчука, который выдавал себя за нейрохирурга. Дело против него возбудили после расследования львовской газеты «Экспресс», журналисты которой заявили, что у Слюсарчука нет медицинского образования, а его дипломы — поддельные.