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Новости > Бизнесмен Максим Марчук из Одессы якобы годами обманывает доверчивых людей под носом правоохранителей, – СМИ

Бизнесмен Максим Марчук из Одессы якобы годами обманывает доверчивых людей под носом правоохранителей, – СМИ

Автор: «Фраза»
04.10.21 17:03
719
Бизнесмен Максим Марчук из Одессы якобы годами обманывает доверчивых людей под носом правоохранителей, – СМИ

Некий «фейковый» бизнесмен из Одессы Максим Марчук это якобы аферист, который представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров. Об этом заявляет политолог Карина Хантер в своем блоге на Цензор.НЕТ.

«Доверять — базовая потребность человека. Человечество не может развиваться без доверия и кооперации друг с другом. Удивительно, как без этого обходится наша страна, в которой стремление обмануть друг друга считается практически нормой, а ловкачей и мошенников даже ставятся в пример детям. Их не то что, не осуждают, наоборот, иногда даже восхищаются, мол, молодец, сукин сын. Многим из них без проблем удается делать состояния, карьеры и годами надувать окружающих.

Я, например, несколько лет наблюдаю за биографией профессионального афериста — некоего, допустим, Максима Марчука, 33-х лет.

Все по классике — человек убедительно представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров, фондах гарантирования вкладов и государственного имущества, международных финансовых институтах, администрации президента и так далее.

Для убедительности он «производит впечатление» — ездит с охраной на бронированном Range Rover, назначает встречи прямо под офисами организаций, где якобы собирается «решать» вопросы, сыплет фамилиями, жонглирует терминами, рассказывает про энергетические проекты и инвестиции. Словом, имитирует деловитость, значимость и успех. Авантюрист!

Для наглядности официально называет себя представителем BlackRock, крупнейшего в мире инвестиционного фонда, в Украине. Периодически сообщает о наличии у него то ли некоего письма, разрешающего использование названия этого всемирно известного фонда, то ли договора о сотрудничестве, но никто их, конечно, не видел.

Этот Максим берется за вопросы любой сложности, включая продажу кредитных портфелей или высоких должностей. По рассказам, за некоторые из них он получал до 400 тысяч долларов. Ну, а когда вопросы «решить» не удавалось, он, разумеется, исчезал со связи, «заболевал», «оказывался без интернета» и так далее. Не оригинально.

Все это может выглядеть безобидно, мол, сами дураки, но несколько лет назад против Марчука было возбуждено реальное дело о мошенничестве в Одесской области, откуда он родом и где прописан. Там Максим Марчук представился партнером самого Рината Ахметова гражданину США и получил с того 200 тысяч долларов на очередной «проект». Говорят, что в этой сделке ему помогал родной отец — глава общественной организации «Союз поляков Одесской области». К слову, Максим Марчук и сам активно «занимается» общественной деятельностью и даже состоял в общественном контроле Государственного бюро расследований. Прикрывать мошенничество и мутные схемы общественной и благотворительной деятельностью придумали не в Украине, но у нас это достигло невероятных масштабов. К сожалению. Не надо объяснять, как это подрывает доверие общества и к общественным институтам, и к благотворительным организациям, многие из которых делают действительно благие дела. Так вот, дело, конечно, замяли и наш герой без большого ущерба продолжает гастроли по всей стране. Сюрприз?

Нехитрая проверка показывает, что, как вы уже догадались, на самом деле у амбициозного и предприимчивого молодого человека 17 кредитных договоров с банками, множество долгов частным лицам и задолженность по алиментам бывшей жене. Он должен даже за свою охрану. Количество людей, которых он подвел, обманул и попросту «кинул» исчисляется парой десятков. Ну, и все это, разумеется, под носом у правоохранителей.

Максим Марчук — собирательный образ энергичного молодого проходимца и афериста, которому все сходит с рук из-за бездеятельности ну, или, может, даже продажности правоохранителей и отсутствия в нашей стране института репутации. Имя таким легион, каждый из нас если не пострадал, то встречался с такими не раз. Это из-за них у нас дорогая ипотека, охранники в каждом магазине, много полиции, тюрем, замков и заборов, а в итоге — и недоверие всех ко всем. Это из-за них мы переплачиваем за свою безопасность и не любим объединиться с другими. Это из-за них у нас доведен до абсурда индивидуализм. В обществе, где нельзя верить судам и правоохранителям, невозможно верить друг другу. В стране, где каждый может оказаться профессиональным аферистом, купить место в совете общественной и даже государственной организации, невозможны сотрудничества и кооперация.

Такое недоверие обходится дорого — ученые давно обнаружили связь ВВП с уровнем доверия населения к власти, медиа, полиции и, самое главное, друг к другу.

У этой проблемы нет быстрых решений — доверие теряется быстро и восстанавливается годами. Но если имя хотя бы одного мошенника будет предано огласке и человек станет хотя бы нерукопожатным, уже, может быть, станет лучше. Такое поведение должно быть не только наказуемо по закону, но и, прежде всего, порицаемо", — пишет Карина Хантер.

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