Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ

Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ

Александра Кудрявцева
04.10.21 16:15
149
Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ
Главное: Проект патриарха Варфоломея ПЦУ привел к захватам храмов Украинской Православной Церкви, но и вызвал подъем силы духа среди верующих и духовенства.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью порталу Православие.RU.
 
Епископ Виктор отметил, что по-прежнему совершаются открытые враждебные действия против УПЦ, такие как силовые захваты храмов сторонниками ПЦУ, вмешательство государственных чиновников в церковную сферу, незаконная перерегистрация общин УПЦ, травля в СМИ. 
 
При этом, он подчеркнул, все это вызвало сплоченность среди верующих канонической Церкви. «Наблюдаем необычайный подъем силы духа среди верующих и духовенства, сплоченность общин вокруг своих настоятелей, верность людей Христу и Его Церкви, осознание того, что все мы братья и сестры во Христе», – рассказал владыка.
 
По его словам, на боль и страдания каждой отдельной общины, пострадавшей от церковного рейдерства, откликается вся Церковь, собирая пожертвования на строительство новых храмов вместо захваченных.
 
«Практически в каждом селе, где был захвачен храм (а это более ста мест, в основном, в западных областях Украины), в каждом таком селе новый храм или уже построен, или строится, или же там собираются средства на строительство. Причем помощь – и денежная, и материальная в виде стройматериалов, церковной утвари, богослужебных предметов – поступает со всех уголков страны», – сказал иерарх УПЦ.
 
В тему: На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

Комментарии

Статьи

04.10.21 08:14

«Динамо» – «Шахтер»: давненько не расходились миром!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Запорожье зажглись голубые звезды
04.10.21 11:34

В Запорожье зажглись голубые звезды

Автор: Вадим Сергиенко, «Багнет»

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.10.21 16:40

На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО
04.10.21 15:48

Названы три возможных сценария развития событий в Украине в связи с пандемией коронавируса
04.10.21 14:59

В ОП отреагировали на фильм об оффшорных фирмах Зеленского
04.10.21 14:51

В Киеве задержали банду вокзальных клофелинщиков
04.10.21 14:35

На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского
04.10.21 14:00

Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия
04.10.21 13:57

В Минздраве рассказали, когда нужно госпитализировать COVID-больного
04.10.21 13:54

В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя
04.10.21 13:26

Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение
04.10.21 12:43

Сразу семь областей Украины находятся на грани «оранжевой» зоны карантина
04.10.21 14:59

В ОП отреагировали на фильм об оффшорных фирмах Зеленского
04.10.21 12:02

В Киеве «заминировали» университет имени Драгоманова
04.10.21 11:17

В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
04.10.21 10:19

Украинцам рассказали, что будет с тарифами на горячую воду и отопление
04.10.21 09:17

В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину
04.10.21 09:05

Зеленский рассказал, что думает о возможной встрече с Путиным
04.10.21 08:35

Коронавирус в Украине: 4 821 заболевший и 114 погибших
03.10.21 21:16

Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
03.10.21 13:10

Джошуа уверен, что побьет Усика в матче-реванше
02.10.21 11:52

В Украине нaчинается пора отлова призывников
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
29.09.21 19:00

Главные новости за 29 сентября 2021 года
28.09.21 12:36

«Наш 100% чел» и «продюсер из квартала»: в Сеть слили характеристики некоторых «слуг народа»
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 16:59

Работники дома ребенка в Луцке заразили коронавирусом половину детей
28.09.21 21:48

Кличко сделал Усику крайне символичный подарок
29.09.21 15:41

Во время локдауна полиция будет проверять у украинцев ковид-сертификаты
28.09.21 12:38

Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку
28.09.21 14:56

Стало известно, сколько школ в Украине ушли на дистанционное обучение
01.10.21 23:23

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»
Фото и Видео
На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО
На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО
На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО
На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО
В Киеве задержали банду вокзальных клофелинщиков
В Киеве задержали банду вокзальных клофелинщиков
В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя
В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя
В Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – опубликовано видео последствий
В Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – опубликовано видео последствий
Россияне показали испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Россияне показали испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
В Индии самолет… застрял под мостом
В Индии самолет… застрял под мостом
Появилось видео, как в Риме сгорел известный мост
Появилось видео, как в Риме сгорел известный мост
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку
В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку
Херсонский фермер оценил жизнь конкурента в 40 тыс. долларов
Херсонский фермер оценил жизнь конкурента в 40 тыс. долларов
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.