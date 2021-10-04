Названы три возможных сценария развития событий в Украине в связи с пандемией коронавируса

Главное: ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий в стране в связи с пандемией коронавируса. Это — оптимистичный, пессимистичный и умеренный сценарии.

Детали: Украина идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19, однако ситуация может быстро измениться. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью изданию Фокус.

«Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения», — отметил Кузин.

По его словам, ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий — оптимистичный, пессимистичный и умеренный, по которому сейчас движется страна.

«Но ситуация может быстро меняться», — подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с COVID. На сегодня насчитывается около 40 тыс. коек, при ухудшении ситуации можно развернуть до 70 тыс., а с учетом резервных — до 90 тыс. коек.

«Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 тыс. система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней», — сказал он.

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