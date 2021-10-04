В ОП отреагировали на фильм об оффшорных фирмах Зеленского

Главное: Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что никакого использования бюджетных средств или админресурса со стороны членов команды «Квартала 95» никогда не было. По его словам, после инаугурации Зеленский не занимается бизнесовыми делами.

Детали: В Офисе президента отреагировали на расследование журналистов об оффшорных фирмах президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

«Если вспомнить ход предвыборной кампании 2019 года, то все, что сейчас озвучивается, тогда уже тоже звучало на разных уровнях. Фактически, сегодня состоялось возвращение в содержательное поле тогдашних выборов. Никакого дефицита ответов на обвинения от оппонентов в 2019 году не было — все получало надлежащие реакции», — отметил он.

По мнению Подоляка, ключевым моментом является то, что после инаугурации Зеленский не занимается бизнесовыми делами.

«И это косвенно подтвердили журналисты сейчас, потому что от них нет даже предположения о бизнес-связях после мая 2019 года. Стоит ли что-то добавлять к этому?», — сказал советник руководителя ОП.

По его словам, для общества деятельность «Студии Квартал 95» «была и остается вполне понятной».

«Так же как и состояние бизнес-среды страны в начале 2010-х годов, когда при власти Януковича, а затем и Порошенко постоянно обсуждались перспективы захвата тех или иных телеканалов, медийных проектов, предприятий из других отраслей экономики», — уточнил он.

Подоляк подчеркнул, что в такие времена бизнес искал юридические инструменты для своей защиты, в том числе «с помощью законных механизмов в иностранных юрисдикциях».

Советник руководителя ОП добавил, что реформирование страны, которое осуществляется сейчас, снимает угрозы для бизнеса и убирает необходимость использовать зарубежные инструменты, в том числе офшорные.

«Еще раз повторю: никакого использования бюджетных средств или космического админресурса со стороны членов команды „Квартала“ никогда не было», — подчеркнул он.

В тему: Слідство.Інфо подготовило расследование «Офшор 95» — об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского. Показ расследования в «Малой опере» сорвался из-за якобы угроз СБУ.