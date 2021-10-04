В Минздраве рассказали, когда нужно госпитализировать COVID-больного

Главное: В Министерстве здравоохранения подробно объяснили, когда больного коронавирусом нужно госпитализировать. Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
Детали: Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:
— Боль в грудной клетке;
— тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
— сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
— нарушение сознания;
— другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
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