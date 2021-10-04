Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия

Главное: Любовь — единственный путь к бессмертию для живых и усопших.

«Люди жадны на любовь. Жалко ее дарить другим, но при этом постоянно требуем ее от окружающих. Ищем ее повсюду, но только не там, где она есть. Любовь, как в хрустальном сосуде, хранится в собственном сердце. И пока этот сосуд не вскроем и не выплеснем содержимое наружу, то не встретимся с любовью в своей жизни. Ее нужно искать не в ком-то, а в себе», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что жадность на любовь рождается от самоволия и себялюбия.

«Если человек уверен, что все блага в его жизни существуют только благодаря ему и его усилиям, что весь мир вертится исключительно вокруг него и его интересов, если он воспринимает как должное свет сегодняшнего дня, красоту вокруг и не собирается за это никого благодарить, если он сам без чьей-либо помощи желает обойтись, то его сердце неминуемо сковывают жадность и алчность, а зло крепко сжимает любовь», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ подчеркнул, что самое главное свойство любви — делать бессмертными тех, кого любим. «В любви нет смерти. Все, кого мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, силой Божественной любви сочетаются с вечностью. Их души обессмерчены нашей любовью. Пока горит любовь в сердце — они живы», — пояснил он.

Любовь — единственный путь к бессмертию для живых и усопших, подчеркнул митрополит Антоний.

«Любовь рушит любые временные и пространственные преграды, для нее нет ограничения времени, нет прошлого и будущего, есть только безусловная бесконечность, нет ограничений пространства, она проходит сквозь мироздания, объединяя собой миры в бескрайности, безмерности, безграничности. Любовь никогда не перестанет быть любовью. Она неисчерпаема, как неисчерпаем Бог», — отметил иерарх УПЦ

По его словами, человек рожден для любви, «но по своей греховной природе он боится ее, душит страхами, глушит ее голос самостью и высокомерием. Любовь же только робко напоминает о себе».

«Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их где угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарованном нам Господом при рождении, неиссякаемом источнике Божественной любви, находящемся в душе. И пока человек не откроет в себе этот родник, не начнет черпать из него живую воду, он не будет полноценно жить, а сможет лишь обреченно прозябать», — убежден владыка.

Он напомнил, что людям даны Господом целительные дары для преображения души — Святое Причастие и сердечная молитва.

«Благодаря им можем очистить свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем вечный источник жизни. И любовь восторжествует. Жизнь преображается вмиг. Ведь побеждающая любовь отражается во всем, с чем соприкасается. Ей не страшны ни зло, ни грязь, ни тьма. Она во всем находит свое отражение», — заключил митрополит Антоний.