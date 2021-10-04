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Новости > Украина заявила о готовности производить вакцины Pfizer и Moderna

Украина заявила о готовности производить вакцины Pfizer и Moderna

Александр Панько
04.10.21 19:02
243
Украина заявила о готовности производить вакцины Pfizer и Moderna

Главное: Украина готова производить вакцины от коронавируса. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

Детали: Украина может производить вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует «Фокус».

Чиновник отметил: «Это полностью реально. Компания «Индар» уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины».

Он добавил: «Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским».

Также Игорь Кузин информировал: «Даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы».

В тему: От коронавируса в Украине уже укололись более семи миллионов людей.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, вакцина от коронавируса, Moderna, Pfizer

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