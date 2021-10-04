Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение

Главное: Стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине. Ее получили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.

Детали: Нобелевский комитет начал вручение премии за 2021 год. Процедура проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 4 октября, были объявлены победители в медицинской номинации.

Лауреатами стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан.

Премия им была присвоена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Ученые открыли, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения.

Нобелевский комитет сообщил: «Лауреаты нынешнего года позволили нам понять, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать мир и адаптироваться».

Ожидается, что данная технология потенциально может применяться в разных областях от медицины до виртуальной реальности и роботостроения.

Отмечается, что ранее не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нашей нервной системе.

Исследования, в основу которых легли открытия этих ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.

Известно, что ученые использовали чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

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