Сразу семь областей Украины находятся на грани «оранжевой» зоны карантина

Главное: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области находятся на грани «оранжевой» зоны карантина. В двух областях уровень госпитализаций превышает 60%.

Детали: Показатели распространения коронавируса COVID-19 в семи областях Украины отвечают «оранжевому» уровню эпидопасности. Как свидетельствуют данные из сайта Министерства здравоохранения, это Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В частности, по состоянию на 3 октября коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом превышает допустимые 20% в Житомирской (20,2%) и Сумской (22,7%) областях.

В Запорожской и Херсонской областях выше допустимых показателей возросли уровень госпитализаций (62,5% и 65,4% соответственно) и его динамика (50,6% и 58,8% соответственно).

В Черновицкой и Ривненской областях показатель динамики уровня госпитализаций в настоящее время выше нормы (50%) и составляет 65,6% и 56% соответственно.

Сразу три показателя превышены в Харьковской области — это коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (21,4%), уровень госпитализаций (68,6%) и загруженность коек с кислородом (66,4%).

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболел еще 4 821 человек. Умерли 114 больных.