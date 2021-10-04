В Киеве «заминировали» университет имени Драгоманова

Главное: Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание университета имени Драгоманова на предмет наличия взрывчатки. Студенты эвакуированы.

Детали: Неизвестные прислали сообщение о заминировании здания университета имени Михаила Драгоманова. Проходит эвакуация людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители должны проверить все здание вуза, проверка продолжается уже около часа.

«Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова», — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: «Да, все идет по плану».

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