На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

Главное: На Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками На Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками ПЦУ

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, чин великого освящения храма возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Во время богослужения особенно помолились о мире в Украине и единстве Православия, а также о прекращении эпидемии коронавируса.

Архиепископ Нафанаил наградил настоятеля храма, прихожан и тех, кто помогал в строительстве храма церковными наградами.

Как сообщалось ранее, группа активистов, местный служитель Владимир Курчин и жители соседнего Берестечка захватили храм УПЦ в селе Пески. Вопреки заявлениям о переходе в ПЦУ , православная община в селе сохранилась. Верующие УПЦ совершали богослужения в обустроенном под храм гараже своего настоятеля, а потом построили и новый храм.