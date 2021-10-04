В Белой Церкви горела городская больница

Главное: В Белой Церкви произошел пожар. Горела городская больница.

Детали: Утром понедельника, 4 октября, в Белой Церкви произошло ЧП. Тут горела первая городская больница, передают в ГСЧС.

Сообщается, что пожар случился в двухэтажном здании в палате на втором этаже.

Пострадал один человек.

Известно, что произошло короткое замыкание электрообогревателя.

Пламя было потушено, а медперсонал провел эвакуацию тринадцати больных.

Всего к тушению пожара привлекались восемнадцать человек и пять единиц техники ГСЧС.

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