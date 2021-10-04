Коронавирус в Украине: 4 821 заболевший и 114 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 4 821 человек. Умерли 114 больных.

Детали: Коронавирус в Украине демонстрирует высокие показатели. Данные на понедельник, 4 октября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 4 821 случай заразы. Госпитализировали 2 092 человека, а выздоровели 1 116 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 16 214, методом ИФА – 2 525, экспресс-тестами – 11 848.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Умерли еще 114 людей. За все время скончались 56 889 людей.

С начала пандемии заболели 2 460 010 людей, а выздоровели 2 264 523 человека.

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