В Кировоградской области люди насмерть отравились грибами

Главное: В Кировоградской области произошло отравление грибами. Скончались два человека.
Детали: В Кировоградской области произошла трагедия. О ней сообщает областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения.
Информируется, что два человека насмерть отравились дикорастущими грибами.
Как стало известно, в Кропивницком умерла 53-летняя женщина. Она попала в реанимацию, но врачи не сумели ее спасти. Был поставлен диагноз «Острое бытовое отравление грибами».
Также накануне в реанимационном отделении Светловодской ЦРБ скончалась 69-летняя женщина, которая на прошлой неделе собрала дикорастущие грибы в смешанном лесу на территории района Лесозавод города Светловодск». Она думала, что это зеленушки.
Всего за три последние недели в области отравились грибами пять человек, трое из которых умерли.
В тему: Составлен список лечебных грибов.