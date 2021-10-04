В Кировоградской области люди насмерть отравились грибами

Главное: В Кировоградской области произошло отравление грибами. Скончались два человека.

Детали: В Кировоградской области произошла трагедия. О ней сообщает областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения.

Информируется, что два человека насмерть отравились дикорастущими грибами.

Как стало известно, в Кропивницком умерла 53-летняя женщина. Она попала в реанимацию, но врачи не сумели ее спасти. Был поставлен диагноз «Острое бытовое отравление грибами».

Также накануне в реанимационном отделении Светловодской ЦРБ скончалась 69-летняя женщина, которая на прошлой неделе собрала дикорастущие грибы в смешанном лесу на территории района Лесозавод города Светловодск». Она думала, что это зеленушки.

Всего за три последние недели в области отравились грибами пять человек, трое из которых умерли.

В тему: Составлен список лечебных грибов.