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Новости > В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции

В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции

Александр Панько
04.10.21 11:17
538
В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции

Главное: Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший президент страны Михаил Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции. Силовики узнали о планах бывшего главы государства от источника в его окружении.

Детали: Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили планировал устроить провокацию и организовать убийство лидеров оппозиции. Об этом глава грузинского правительства в воскресенье, 3 октября, заявил в интервью телеканалу Имеди.

По словам главы Кабмина, Саакашвили намеревался 3 октября, после оглашения предварительных результатов выборов, вывести на улицы порядка 10 тыс. человек и «с помощью убийств желал лишить правительство легитимности».

«Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров. Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», — заявил Гарибашвили.

Он добавил, что в Тбилиси знали о намерении Саакашвили приехать и следили за ним от начала до конца его движения из Украины в Грузию.

«Мы знали, в какой квартире он прячется, и ждали подходящего момента», — отметил глава правительства.

Вместе с тем, Гарибашвили отметил, что судебный процесс над Саакашвили будет организован «по самым высоким стандартам».

«Думаю, ему будет очень комфортно. У нас — демократия. Это абсолютно прозрачный процесс, у него с самого начала есть адвокат, к нему приходят посетители, проблем не будет», — резюмировал он.

В тему: 1 октября в Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку.

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа».

В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину.

Тэги: Украина, убийство, общество, Михаил Саакашвили, мир, политика, Грузия, Ираклий Гарибашвили

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