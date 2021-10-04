Украинцам рассказали, что будет с тарифами на горячую воду и отопление

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам, что в этом отопительном сезоне тарифы на горячую воду и отопление повышаться не будут. Чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ в размере 4%.

Детали: Тарифы на горячую воду и тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут. Такую договоренность скрепили меморандумом правительство, НАК «Нафтогаз» и руководители городов во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ в размере 4% — это дополнительно не менее 11 млрд грн. Меморандум также предусматривает поддержку со стороны государства тех общин, которые не способны самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Также глава правительства отметил, что с 1 октября для 80% домохозяйств снизилась цена на электроэнергию — теперь она составляет 1,44 кВт⋅год.

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