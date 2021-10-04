В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину

Главное: Михаил Саакашвили может вернуться в Украину лишь при одном условии. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, для этого Михо должен отсидеть полный срок.

Детали: Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили вернется в Украину только после того, как отсидит полный срок в тюрьме. Грузинские власти выразили недоумение возвращением экс-президента в страну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Если он (Саакашвили) хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок (в тюрьме) и сможет идти куда захочет», — сказал премьер в эфире телеканала Imedi.

Гарибашвили отметил, что сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Украину. Он также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться в страну.

В тему: 1 октября в Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку.

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа».