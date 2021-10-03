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Новости > Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог

Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог

Александра Кудрявцева
03.10.21 19:45
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Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог
Главное: Педагог должен сделать все, чтобы ребенок не пострадал на пути к собственному совершенствованию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
В первое воскресенье октября в Украине уже традиционно отмечается День работников образования. В этом году этот праздник встречаем 3 октября, а уже 5 октября, начиная с 1994 года по инициативе ООН и ЮНЕСКО, в мире начали отмечать Международный день учителя.
 
«Педагог в древности выполнял очень неожиданную для наших современников функцию — довести ребенка до школы. Собственно говоря, само слово „педагог“ переводится с греческого как „детоводитель“ или „тот, кто ведет ребенка“. Другими словами, он не учил ребенка математике или письму, а делал все для того, чтобы он целым и невредимым пришел в учебное заведение», — объяснил епископ Виктор.
 
Владыка отметил, что сегодня в педагогике совсем другие задачи — дать ребенку определенный набор знаний и навыков, которые помогут ей быть полноценным членом общества. «Однако, это только на первый взгляд. Потому что и сегодня, как две или три тысячи лет назад, педагог должен сделать все, чтобы ребенок не пострадал на пути к собственному совершенствованию», — добавил он.
 
По его словам, лучший учитель — это жизнь. «И современный педагог, как и „детоводитель“ в античности, должен привести ребенка к этому учителю целым и невредимоым. Как физически, так и в первую очередь, морально. Согласитесь, что эта задача, особенно в наше время, очень сложная. Как же выполнить ее? Здесь действуют все те же правила, что и много лет назад. Педагог должен быть максимально чувствительным к потребностям ребенка, и вместе с тем внимательно наблюдать за окружающей средой — не таит оно опасность, не скрывает ли вред?», — сказал архиерей.
 
Епископ Виктор подчеркнул, что работник образования — это человек, который ведет ребенка не силой принуждения, а свободой любви. «Только любя своих питомцев, можно дарить им радость познания и удовольствие от обучения», — сказал он.
 
«Самое главное — „тот, кто ведет ребенка“ должен сам знать путь, по которому идет, знать конечную цель этого пути. В чем она? В том, чтобы воспитать из маленького мальчика или девочки настоящего человека. И если хоть на мгновение задуматься над этими вещами, то станет понятно, что воспитание возможно только в случае существования высоких принципов и нравственных качеств. Без справедливости, милосердия, самопожертвования, честности и любви к другим, стать действительно Человеком — просто невозможно», — считает иерерах УПЦ.
 
В завершении епископ Виктор пожелал всем работникам образовательной сферы служить примером для своих воспитанников. «Чтобы дети учились не только писать и читать, а чтобы учились быть Людьми с большой буквы. Там, где человечность — там прочное общество, у которого всегда есть будущее», — заключил архиерей.
 
В тему: В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском.
 

Тэги: педагог, УПЦ, епископ Виктор

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