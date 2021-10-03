В Винницкой области освятили новый храм УПЦ

Джошуа уверен, что побьет Усика в матче-реванше
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Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»
В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку
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С сегодняшнего дня Кабмин снизил тарифы на электроэнергию. Но не для всех
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