В Винницкой области освятили новый храм УПЦ

Главное: На Виннитчине в селе Сигнал освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь пророка Божия Илии.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля и верующих с важным и долгожданным для общины днем, а также наградил орденами и грамотами тех, кто помогал в строительстве храма.

После богослужения владыка посетил место строительства часовни на территории села.