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Новости > Ученые заметили, что листья на деревьях перестали желтеть: стало известно, что произошло

Ученые заметили, что листья на деревьях перестали желтеть: стало известно, что произошло

Александр Панько
03.10.21 12:21
341
Ученые заметили, что листья на деревьях перестали желтеть: стало известно, что произошло

Главное: Американские ученые обратили внимание на то, что деревья осенью начали желтеть позже или вовсе остаются зелеными и не опадают, пока их не сорвет сильный ветер. Ученые винят в этом глобальное потепление.

Детали: Специалисты по уходу за деревьями утверждают, что на северо-востоке США в этом году листья до конца сентября оставались зелеными. Как сообщает Lenta.ru, так, на севере штата Мэн пожелтели менее 70% деревьев, и довольно большая часть из них не сбросила листву, а в штате Колорадо в начале осени листья высохли из-за высоких температур.

При этом на смену цвета листвы влияют непосредственно погодные условия: с наступлением осени день становятся короче, а температура — ниже. С постепенным похолоданием хлорофилл в листьях, который окрашивает их в зеленый цвет, разрушается, и листья становятся желтыми, оранжевыми или красными.

Засушливое лето может привести к тому, что деревья не успеют сменить цвет и сбросят зеленую листву, нарушив тем самым жизненный цикл растения.

Как утверждают ученые из Университета штата Орегон, жара на северо-западном побережье Тихого океана подняла температуру в штате выше 43 градусов по Цельсию. Это привело к «солнечному ожогу листьев» — когда хлорофилл стремительно разрушается, из-за чего они буреют и опадают.

По словам профессора экосистемных наук в Университете Северной Аризоны Эндрю Ричардсона, вследствие изменения климата увеличится заболеваемость деревьев и вредители будут чаще проникать внутрь растения.

Кроме того, деревья будут мигрировать на север — там начнет появляться все больше видов, не характерных для местности.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.

Тэги: природа, климат, дерево, наука, глобальное потепление, экология

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