Джошуа уверен, что побьет Усика в матче-реванше

Главное: Британец Энтони Джошуа заявил, что сможет в скором времени вернуть чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Он заявил, что знает, как победить в матче-реванше украинца Александра Усика.

Детали: Британский боксер-супертяж Энтони Джошуа уверен, что сможет с помощью реванша вернуть себе чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Об этом сообщается в документальном фильме промоутерской компании Matchroom Boxing, посвященному поединку Джошуа и Усика.

Среди прочего материала в нем показали первый разговор боксеров после завершения боя.

«Мы же сделаем это снова? Теперь я знаю, как победить тебя», — сказал Джошуа Усику.

В тему: По условиям контракта между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в феврале или марте следующего года между ними должен состояться бой-реванш. По словам промоутера Александра Красюка, команда британца уже активировала данный пункт.