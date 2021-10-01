Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»

Главное: Бывший президент Грузии и глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили объявил о создании новой семьи с народным депутатом Украины от фракции «Слуги народа» Елизаветой Ясько. При этом он не сообщил, развелся ли с официальной женой Сандрой Рулофс.

Детали: Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михаилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

«Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство — это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир», — заявила Ясько, напомнив, что Саакашвили является гражданином Украины и ждет защиты от ее властей.

В свою очередь политик подтвердил, что они начинают «новую жизнь, новую семью».

При этом он не сообщил о состоянии официального брака с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, от которой у него есть двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и 16-летний Николоз.

В тему: Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили. Сейчас, по его словам, экс-президент Грузии находится в пенитенциарном учреждении. Он объявил голодовку.