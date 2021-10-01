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Новости > В Днепре состоится международный кинофестиваль инновационного кино

В Днепре состоится международный кинофестиваль инновационного кино

Агата Кловская
01.10.21 19:49
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В Днепре состоится международный кинофестиваль инновационного кино

8, 9 и 10 октября в городе на Днепре состоится первый в Европе международный фестиваль инновационного кино «KINNOVATION».

3D кино появилось не в двухтысячных и не девяностых. Первый фильм, снятый по анаглифному методу, был продемонстрирован в 1915 году. Первым предшественником виртуальной реальности стал стереоскоп, запатентованный Чарльзом Уинстоном в 1837. Почитая вековые традиции кинематографа, KINNOVATION открывает для зрителя интересные современные киноформы.

В программе 3-дневного киноивента показы, мастер-классы от специалистов из Украины и США, питчинг киностартапов, интересные встречи и дискуссии.

На большом экране будут продемонстрированы лучшие фильмы, снятые на смартфон, кинокартины со спецэффектами и 3D-кино последних лет. В VR-зоне фестиваля зрители смогут насладиться фильмами 360 градусов из Украины, Бельгии, Франции и Германии.

«На фестиваль было подано более 1000 конкурсных работ из более 80 стран мира, — отмечает директор фестиваля Илья Свидлер. — В финальную программу вошли кинокартины из Украины, Германии, Бельгии, Франции, Польши, Канады, Филиппин, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, США и других стран».

На питчинг фестиваля будут представлены: французская платформа для заключения медийных контрактов в блокчейне Blockframes; американский онлайн-кинотеатр Cinenso; инновационный звуковой сервис Cinewav; приложение Greta, которое позволяет людям с недостатками зрения и слуха просматривать кино без ограничений; а также украинский стартап — первый в Украине международный фестиваль полнокупольных фильмов DIFFNA.

В жюри фестиваля вошли кинематографисты, представители шоу-бизнеса и представители кино и медийных компаний из США, Украины, Великобритании и Франции.



Участие бесплатное. Количество билетов ограничено.

Подробная информация о фестивале и регистрация по ссылке https://kinnovation.org/

Фестиваль проходит в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.

Партнеры: Sensorama Lab, DEMI, Планета кино, Noosphere NGO. Медиапартнеры: «Фраза», Gorod.dp.ua, Folga, Хочу.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр вечерний, Киноафиша, Starway Magazine, Хорошее кино, Woman Magazine, PlayUA.

Тэги: Днепр, кино, культура

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