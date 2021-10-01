В Украине выписан первый автоматический штраф за перевес на фуре

Главное: В Украине заработала автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля. В первый же день на максимальную сумму был оштрафован грузовик, перегруженный почти на 40%.

Детали: Сегодня дня на 52 площадках по всей Украине заработала система автоматической фиксации показателей габаритно-весового контроля. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Мустафу Найема, первый же штраф, выписанный системой, оказался максимальным.

Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси.

По данным ведомства, доля нарушителей в канун введения автофиксации снизилась почти втрое против лета — до 9%.

Кроме того, с 1 октября:

— устанавливается паритетная ответственность участников рынка грузоперевозок;

— усиливается ответственность за невыполнение законных требований инспекторов Государственной службы безопасности на транспорте;

— внедряется ответственность за отказ или уклонение от прохождения ГВК;

— усиливается административная ответственность за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.

В тему: В соответствии с Правилами дорожного движения с 1 октября все транспортные средства, находящиеся вне населенных пунктов, обязаны передвигаться с включенными фарами вплоть до 1 мая.