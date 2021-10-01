В Украине впервые оштрафовали коллекторскую компанию за неэтичное поведение

Главное: Нацбанк оштрафовал коллекторскую компанию ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ» за нарушение обновленного законодательства в сфере взыскания долгов. Комитет по вопросам надзора посчитал, что представители учреждения нарушили этические нормы в отношении должников.

Детали: Национальный банк Украины оштрафовал на 102 тысяч гривен финансовое учреждение, нарушившее требования по взысканию просроченного долга. Как сообщает пресс-служба НБУ, нарушения требований законодательства относительно этического поведения были нарушены ООО «КРЕДИТПРОМИНВЕСТ».

Сегодня Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение о взыскании на основании ст. 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» в части защиты населения от недобросовестных коллекторов. В частности, тех, которые прибегают к шантажу или угрозам.

Отметим, что это взыскание стало первым со времен вступления в действие измененного закона.

В тему: 19 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.