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Новости > На Венере нашли одну особенность, которая роднит ее с Землей

На Венере нашли одну особенность, которая роднит ее с Землей

Александр Панько
01.10.21 16:28
89
На Венере нашли одну особенность, которая роднит ее с Землей

Главное: Астрофизики из США и Германии показали, что проникающий через облака Венеры солнечный свет создает условия для фотосинтеза, подобного земному, а химические условия создают возможность существования микробной жизни.

Детали: Исследователи из Политехнического университета штата Калифорния и Берлинского технического университета с помощью модели переноса излучения выяснили, что нижние и средние слои облаков на Венере получают на 87% меньше ультрафиолета. Как сообщает Lenta.ru, излучение в диапазоне UV-A там на 90% менее интенсивно, а наиболее вредные составляющие — UV-B и UV-C — туда практически не проникают.

Химические условия для фотосинтеза в облаках также благоприятны, считают ученые. По их оценкам, в их нижних слоях может содержаться много серы, а также неопасных производных серной кислоты, таких как гидросульфат аммония, что может говорить о большей доступности воды для микроорганизмов и меньшей кислотности среды.

Также исследователи выяснили, что фотосинтез на Венере может происходить и ночью — за счет энергий светового и инфракрасного излучений с поверхности и из верхних слоев атмосферы. Для того чтобы установить это, ученые сравнили поток фотонов из этих областей с аналогичным, измеренным для мест обитаний фототрофных бактерий с низким количеством света — таких, к примеру, как гидротермальные источники. Для Венеры он оказался больше.

В тему: В апреле 2018 года ученые из Университета Висконсина, проанализировавшие спутниковые снимки Венеры и спектры поглощения, пришли к выводу, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь.

В июле 2020 года исследователи из университета Мэриленда в США и института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что на Венере есть действующие вулканы.

Тэги: США, Германия, ученые, космос, наука, Венера, исследование

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