«Успешный Киев» требует от Кличко реальной защиты исторических зданий, а не имитации

Для того, чтобы действительно сохранить исторический облик Киева, нужны реальные действия со стороны власти столицы, а не имитация процесса, как это делает мэр столицы Виталий Кличко. Такое мнение выразили депутаты Киевсовета, которые входят в межфракционное объединение «Успешный Киев».

В частности, в «Успешном Киеве» считают, что городская власть в лице мэра Виталия Кличко и его команды делает недостаточно для того, чтобы исторические объекты столицы не разрушали застройщики. В большинстве случаев происходит так, что руководство города начинает реагировать уже после того, как какой-нибудь объект снесли и его уже не вернуть. Причем, подобные реагирования заканчиваются лишь выражением обеспокоенности относительно разрушения тех же зданий со столетней историей.

В «Успешном Киеве» нарабатывают инициативы, которые помогут сохранить исторический ареал Киева. Депутаты, входящие в это межфракционное объединение, инициировали внесение сразу около 300 исторических зданий в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой уничтожения, что предоставит им охраняемый статус. Инициативу депутатов поддержали около 50 активистов, архитекторов, правозащитников и историков.

«Киев безвозвратно теряет старинные сооружения, имеющие право на возрождение и существование. Ни для кого не секрет, как сегодня беспощадно уничтожается наша история, наше историческое наследие. Нужно разработать такой проект решения, который действительно будет защищать историческое наследие Киева», — заявил глава МФО «Успешный Киев» Владислав Трубицын.

Напомним, в августе 2021 года разгорелся скандал после того, как строителями была снесена историческая «усадьба Барбана» на улице Обсерваторной. После этого Кличко обвинили в том, что КГГА не поддержала законопроект, который должен был остановить хаотическую застройку, а потому застройщики в Киеве продолжат сносить исторические здания.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко пообещал ввести мораторий на реконструкцию исторических объектов, которые войдут в специальный список. Но эксперты и активисты не верят в подобные запреты, которые в итоге застройщики могут также нарушать, если они могли все предыдущие 7 лет позволять себе разрушать исторические здания в столице.

Кроме того, журналисты отмечают, что мэр Киева Виталий Кличко практически все время своего мэрства говорит о том, что будет бороться за сохранение исторических зданий столицы. В то же время киевская власть продолжает выдавать разрешения на строительство высоток на месте исторических зданий.

Например, в мае текущего года большинство в Киевсовете, которое управляется именно мэром Кличко, и состоит из фракций «УДАР» и «Европейская солидарность», проголосовало за то, чтобы отдать под новое строительство дом, расположенный на улице Ярославов Вал, 29-б, хотя это здание было признано памятником культурного наследия.