Украинский тренер-сенсация Лиги чемпионов поведал о своей зарплате

Главное: Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что зарабатывает 20 тысяч евро в месяц. Это меньше, чем ему платили в Украине.

Детали: Украинский наставник приднестровского «Шерифа» Юрий Вернидуб поведал о своей зарплате. Его цитирует издание ProTV Chişinău.

55-летний специалист, чей клуб в Лиге чемпионов сенсационно обыграл «Шахтер» и «Реал», признался, что получает 20 тысяч евро в месяц.

Он также заявил: «В «Заре» я зарабатывал больше, чем в Тирасполе. Говорю это для завистников. Я пошел на уменьшение зарплаты, чтобы попробовать сыграть в Лиге чемпионов».

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