Стало известно, в каких случаях украинцам будут выдавать бумажные больничные листы

Главное: На данный момент в Украине по-прежнему остаются 4 случая, при которых больничные листы все еще будут выдавать в бумажном виде.

Детали: Несмотря на то, что с 1 октября Украина перешла на е-больничные, в некоторых отдельных случаях по-прежнему будут выдаваться бумажные листки нетрудоспособности. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, до 1 февраля 2022 года документ можно получить в 4 случаях:

— если больничный, который выдали в бумажной форме до 1 октября 2021, нужно продолжить или закрыть;

— если прошло время (7 дней), в течение которого врач может внести изменения с медицинским заключением в электронной системе. В таком случае решение о выдаче больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач учреждения.

— в связи с усыновлением ребенка в течение 2 месяцев с даты рождения. Тогда листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении.

— если возникнут технические проблемы и данные с электронного здравоохранения в Пенсионный фонд не удастся передать в течение 7 дней.

В тему: С 1 октября 2021 года больничные в Украине оформляются только в электронном формате. Данные будут вносить в электронную систему здравоохранения.