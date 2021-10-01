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Новости > Стало известно, в каких случаях украинцам будут выдавать бумажные больничные листы

Стало известно, в каких случаях украинцам будут выдавать бумажные больничные листы

Александр Панько
01.10.21 15:24
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Стало известно, в каких случаях украинцам будут выдавать бумажные больничные листы

Главное: На данный момент в Украине по-прежнему остаются 4 случая, при которых больничные листы все еще будут выдавать в бумажном виде.

Детали: Несмотря на то, что с 1 октября Украина перешла на е-больничные, в некоторых отдельных случаях по-прежнему будут выдаваться бумажные листки нетрудоспособности. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, до 1 февраля 2022 года документ можно получить в 4 случаях:

— если больничный, который выдали в бумажной форме до 1 октября 2021, нужно продолжить или закрыть;

— если прошло время (7 дней), в течение которого врач может внести изменения с медицинским заключением в электронной системе. В таком случае решение о выдаче больничного принимает врачебно-консультативная комиссия или главный врач учреждения.

— в связи с усыновлением ребенка в течение 2 месяцев с даты рождения. Тогда листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении.

— если возникнут технические проблемы и данные с электронного здравоохранения в Пенсионный фонд не удастся передать в течение 7 дней.

В тему: С 1 октября 2021 года больничные в Украине оформляются только в электронном формате. Данные будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, больничный

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