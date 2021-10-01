Неизвестный мужчина подстрелил водителя главного архивариуса Украины, есть раненый

Главное: В водителя главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова стреляли в районе архивного городка в Киеве. Он получил ранения, стрелка задержали.

Детали: 30 сентября в Киеве на Соломенской улице неизвестные обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова. Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, сам он в это время пребывал в командировке в Виннице.

«Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», — написал архивариус, добавив, что в результате стрельбы незначительное ранение получил его водитель.

По словам Хромова, скорая помощь и полиция отработали хорошо. Вероятный стрелок задержан. Другие обстоятельства устанавливаются.

«Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», — заключил Хромов.

В тему: 22 сентября 2021 года под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Позже стали известны подробности нападения. В частности, выяснилось, что на авто Шефира устроили засаду в лесу. После обстрела он проехал еще 15 км.

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал три версии покушения на Сергея Шефира. Его могли совершить из-за его госдеятельности, с целью давления на власть или дестабилизации, считают в МВД.

На следующий день Шефира взяла под охрану Служба безопасности Украины.