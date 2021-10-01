В Киеве 74-летний дед развратил 8-летнюю девочку, предложив ей посидеть на коленях

Главное: Правоохранители сообщили о подозрении 74-летнему киевлянину в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки.

Детали: 1 октября под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 74-летнему местному жителю, который совершил развратные действия в отношении малолетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры со ссылкой на материалы следствия, в августе 2021 г мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству, чтобы помочь обработать рану на ее колене.

Войдя в доверие, мужчина сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

При этом ребенок плакал и трижды просился, чтобы его отпустили. Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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