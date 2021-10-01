Коронавирус в России обновил два жутких рекорда

Главное: В России коронавирусом заболело рекордное число людей. Также умерло максимальное число больных.

Детали: Коронавирус в России бьет рекорды. Заболело и умерло рекордное число людей.

Так, за минувшие сутки заразились еще 24 522 человек, а умерли 887 людей.

Отмечается, что летальность инфекции сохраняется на уровне 2,76%.

Больше всего новых больных было в Москве (3 993), в Санкт-Петербурге (2 281) и в Московской области (1 339).

Наибольшая смертность фиксировалась в Москве (64) и Санкт-Петербурге (55).

С начала пандемии заболели 7 535 548 человек, а умерли 208 142 человека.

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