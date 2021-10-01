В Украину пришел Netflix

Главное: Одна из крупнейших онлайн-платформ по созданию и распространению фильмов и сериалов Netflix получила локализацию для украинского рынка.

Детали: Американская медиаплатформа Netflix, занимающаяся потоковым распространением кино и сериалов, получила украинскую локализацию. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на данный момент на украинском языке работают официальный сайт, а также страницы в Facebook и Instagram.

«Мы получили письмо от Netflix с тем, что на платформе уже есть украинский интерфейс. Также компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы в Facebook и Instagram», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что компания пообещала также «еще больше дубляжа и субтитров на украинском».

Справка: Netflix — американская развлекательная компания, занимающаяся распространием фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года. С 2013 года производит собственный медиаконтент, включающий анимацию и телепрограммы. По состоянию на январь 2021 года, у компании насчитывалось 203,7 млн подписчиков по всему миру.

В тему: В сентябре 2021 года южнокорейский сериал, вышедший на платформе Netflix, сделал жизнь местной жительницы невыносимой после того, как в одном из эпизодов на экране показали номер ее телефона.

Напомним: В июле 2020 года в Украине заработал шведский сервис потокового воспроизведения музыки Spotify.

На сегодняшний день из крупных интернет-решений в Украине по-прежнему остается недоступным платежный сервис PayPal.