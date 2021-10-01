С начала года объем денежных переводов в Украину значительно вырос

Главное: Объем денежных переводов в Украину растет. Более 21% в августе.

Детали: В 2021 году объем денежных переводов в Украину растет. Данные приводит Национальный банк Украины.

Отмечается увеличение на 21,1% в минувшем августе по сравнению с прошлым годом. Было переведено 1 миллиард 299 миллионов долларов.

Финансовый регулятор отмечает, что за январь-август в Украину перевели 9 миллиардов 70 миллионов долларов – это на 19,2% больше, чем в прошлом году.

Учитывались официальные и неофициальные каналы поступления денег в нашу страну.

Так, с начала года по неформальным каналам перевели 3 миллиарда 818 миллионов долларов – это сразу на 871 миллион долларов больше, чем за этот же период годом ранее.

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