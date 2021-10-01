Украинским пенсионерам поднимут пенсии. Но не всем

Главное: Некоторым пенсионерам в Украине увеличат выплаты. Это касается людей в возрасте 75-80 лет.

Детали: Пенсионерам в возрасте 75-80 лет в Украине поднимут пенсии. Выплаты повысят дополнительно до четырехсот гривен в месяц, сообщается в министерстве социальной политики.

Информируется, что для лиц данного возраста устанавливается минимальная пенсия в размере 2 500 гривен при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.

Всего пенсии поднимут примерно миллиону пенсионеров.

Кроме этого с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30-35 лет с 2 400 до 2 600 гривен.

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