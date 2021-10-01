С сегодняшнего дня Кабмин снизил тарифы на электроэнергию. Но не для всех

Главное: С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые тарифы на электроэнергию. В соответствии с ними 80% населения Украины будут платить 1,44 грн за кВт-ч.

Детали: Тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года для 80% населения Украины составит 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, для всех, кто потребляет более 250 кВт-час в месяц, цена остается неизменной — 1,68 грн за весь объем потребления.

В ведомстве уточнили, что такая схема стала возможной благодаря финансовой модели возложения специальных обязательств, которая предоставила право государственным производителям электроэнергии, НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.

За счет полученного дохода государственная генерация компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

«Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», — объяснил министр энергетики Герман Галущенко.

Как утверждают в Минэнерго, тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона.

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